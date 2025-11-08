Global Fever Bourges

Global Fever

Route de la Chapelle Bourges Cher

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Début : 2025-11-08 21:00:00

2025-11-08

Global Fever invite à un voyage musical sans frontières.

Alo Wala déploie ses textes sur des basses profondes, traversées par des rythmes venus des quatre coins du monde. Venga Venga revisite les traditions musicales brésiliennes en les mêlant aux sonorités électroniques contemporaines. DJ Cheyenne complète cette programmation envoûtante avec un set inspiré de ses voyages, où chaque morceau fait écho à une culture, une émotion, une histoire.

Entre rythmes tropicaux, influences hip-hop, bass music et électro, la soirée promet une expérience vibrante, festive et résolument multiculturelle une véritable célébration de la danse et de la transe collective. 10 .

Route de la Chapelle Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 50 38 61

English :

Global Fever invites you on a musical journey without borders.

German :

Global Fever lädt zu einer musikalischen Reise ohne Grenzen ein.

Italiano :

Global Fever vi invita a un viaggio musicale senza confini.

Espanol :

Global Fever le invita a un viaje musical sin fronteras.

