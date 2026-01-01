Global Game Jam 2026 Lunéville LUN’Probable Tiers-Lieu Lunéville

Global Game Jam 2026 Lunéville

LUN'Probable Tiers-Lieu 54 Rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-02-01 18:00:00

2026-01-30

Global Game Jam, Késako ?

La Global Game Jam (GGJ) est un événement annuel où des personnes du monde entier se réunissent pour créer des jeux (vidéos ou physique) en un court laps de temps, généralement 48 heures. Les Petits Débrouillards Lunéville deviennent hôte de cet évènement pour la deuxième année consécutive et vous propose de les rejoindre à leur Tiers-Lieu ou en visio pour un week-end riche en création. C’est une formidable opportunité pour les développeurs de tous niveaux de se rencontrer, de partager des idées, et de réaliser un projet passionnant en un week-end.Jeux vidéos, jeux de société, jeux d’habilité, manette interactive, la seule limite c’est votre imagination ! Profiter du matériel du FabLab pour réaliser vos prototypes (imprimante 3D, découpeuse laser, outils…)

Les participants doivent avoir au minimum 18 ans.Adultes

LUN'Probable Tiers-Lieu 54 Rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 96 38 94

Global Game Jam, what’s it all about?

The Global Game Jam (GGJ) is an annual event where people from all over the world get together to create games (video or physical) in a short space of time, usually 48 hours. Les Petits Débrouillards Lunéville is hosting this event for the second year running, and invites you to join them at their Tiers-Lieu or on video for a weekend of creative fun. It’s a great opportunity for developers of all levels to meet, share ideas, and produce an exciting project in one weekend: video games, board games, skill games, interactive controllers the only limit is your imagination! Take advantage of FabLab equipment to create your own prototypes (3D printer, laser cutter, tools, etc.)

Participants must be at least 18 years old.

