Global Photonics, Optics and Lasers Conference CPOLC 2025 Nice

Début : Vendredi 2025-10-23

fin : 2025-10-25

2025-10-23

Le GPOLC2025 présentera des recherches de pointe, des technologies révolutionnaires et des idées créatives susceptibles de façonner l’avenir de la recherche en physique.

Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Global Photonics, Optics and Lasers Conference CPOLC 2025

The second edition of Global Photonics, Optics and Lasers Conference(GPOLC2025), will be held in Nice, France during October 23-25, 2025. The GPOLC2025 will showcase cutting-edge research, breakthrough technologies, and creative ideas that have the potential to shape the future of physics research.

German : Global Photonics, Optics and Lasers Conference

GPOLC2025 wird Spitzenforschung, bahnbrechende Technologien und kreative Ideen präsentieren, die die Zukunft der physikalischen Forschung gestalten können.

Italiano : Global Photonics, Optics and Lasers Conference

GPOLC2025 presenterà ricerche all’avanguardia, tecnologie rivoluzionarie e idee creative che daranno forma al futuro della ricerca in fisica.

Espanol : Global Photonics, Optics and Lasers Conference

GPOLC2025 mostrará investigaciones punteras, tecnologías revolucionarias e ideas creativas que darán forma al futuro de la investigación en física.

