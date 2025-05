Global Wellness Day aux Cures Marines – Spa Cures Marines by The Purist Trouville-sur-Mer, 14 juin 2025 10:00, Trouville-sur-Mer.

Calvados

Spa Cures Marines by The Purist Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

2025-06-14

À l’occasion du Global Wellness Day, les Cures Marines vous ouvrent grand leurs portes pour une journée 100 % bien-être !

Recentrage, découverte, dépassement de soi… Ce samedi 14 juin, prenez du temps pour vous et piochez librement dans un programme riche en expériences cours collectifs, masterclass inspirantes, immersion dans les différents espaces bien-être… À chacun son rythme, à chacun sa bulle.

Gratuit et ouvert à tous il suffit de s’inscrire au 02 31 14 25 70

Découvrez le programme complet dans l’image ci-contre et laissez-vous tenter !

Spa Cures Marines by The Purist Boulevard de la Cahotte

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 14 25 70

English : Global Wellness Day aux Cures Marines

For Global Wellness Day, the Cures Marines open their doors to you for a day of 100% well-being!

Refocus, discover, surpass yourself? This Saturday, June 14, take some time for yourself and choose from a program rich in experiences: group classes, inspiring masterclasses, immersion in the various wellness areas? To each his own rhythm, to each his own bubble.

Free and open to all? just register on 02 31 14 25 70

Discover the full program in the image opposite and let yourself be tempted!

German : Global Wellness Day aux Cures Marines

Anlässlich des Global Wellness Day öffnen die Cures Marines ihre Türen für einen Tag voller Wellness!

Besinnung, Entdeckung, Selbstüberwindung? Nehmen Sie sich am Samstag, den 14. Juni, Zeit für sich selbst und wählen Sie aus einem Programm voller Erfahrungen: Gruppenkurse, inspirierende Masterclasses, Eintauchen in die verschiedenen Wellnessbereiche? Jeder hat seinen eigenen Rhythmus, jeder hat seine eigene Blase.

Kostenlos und für alle zugänglich ? Sie müssen sich nur unter 02 31 14 25 70 anmelden

Entdecken Sie das vollständige Programm in der nebenstehenden Abbildung und lassen Sie sich verführen!

Italiano :

In occasione del Global Wellness Day, le Cures Marines vi aprono le porte per una giornata di benessere al 100%!

Concentrarsi, scoprire, sfidare se stessi? Sabato 14 giugno, prendetevi un po’ di tempo per voi e scegliete tra un programma ricco di esperienze: corsi di gruppo, masterclass ispiranti, immersione nelle diverse aree del benessere? Ognuno al proprio ritmo, ognuno nella propria bolla.

Gratuito e aperto a tutti, basta iscriversi al numero 02 31 14 25 70

Scoprite il programma completo nell’immagine a fianco e lasciatevi tentare!

Espanol :

Con motivo del Día Mundial del Bienestar, los Cures Marines le abren sus puertas para una jornada de bienestar al 100%

Reenfocarse, descubrir, desafiarse.. Este sábado 14 de junio, tómese un tiempo para usted y elija entre un programa repleto de experiencias: clases en grupo, inspiradoras masterclasses, inmersión en los diferentes espacios de bienestar? Cada uno a su ritmo, cada uno a su burbuja.

Gratuito y abierto a todos… sólo tiene que inscribirse en el 02 31 14 25 70

Descubra el programa completo en la imagen de al lado y ¡déjese tentar!

