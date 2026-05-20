Puchay

Globes temporels visite & atelier créatif à la Galerie des Curiosités Larraincy

1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Un après-midi culturel et créatif vous attend à la Galerie des Curiosités Larraincy avec une visite de 30 mn à la découverte des différentes salles et un atelier créatif de 2h pour repartir avec votre globe temporel, où vous pourrez laisser libre court à votre imagination. Une véritable pause dans ce lieu hors du temps ! .

1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 2 32 27 60 63 info.tourisme@ccvexin-normand.fr

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English : Globes temporels visite & atelier créatif à la Galerie des Curiosités Larraincy

L’événement Globes temporels visite & atelier créatif à la Galerie des Curiosités Larraincy Puchay a été mis à jour le 2026-05-20 par Vexin Normand Tourisme