GLOBULE

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:30:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent dans la lune , qui vit seul avec son père. Quand Globule les enlève, le monde devient flou.

.

19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

English :

Behind a pair of thick, round glasses hides Globule, a discreet little boy who is often in the moon and lives alone with his father. When Globule takes them off, the world becomes a blur.

L’événement GLOBULE Cabestany a été mis à jour le 2026-02-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME