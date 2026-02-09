GLOBULE Cabestany
GLOBULE Cabestany samedi 18 avril 2026.
GLOBULE
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent dans la lune , qui vit seul avec son père. Quand Globule les enlève, le monde devient flou.
.
19 Avenue du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Behind a pair of thick, round glasses hides Globule, a discreet little boy who is often in the moon and lives alone with his father. When Globule takes them off, the world becomes a blur.
L’événement GLOBULE Cabestany a été mis à jour le 2026-02-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME