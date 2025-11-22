Gloria de Vivaldi Rue Clémenceau Vichy
Gloria de Vivaldi Rue Clémenceau Vichy samedi 22 novembre 2025.
Gloria de Vivaldi
Rue Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
2025-11-22
Concert classique Heandel et Vivaldi dont le célèbre Gloria. chef Hervé Besson, l’ensemble instrumental des Volcans, 2 sollicites et 85 choristes. Billets sur www.ticketmaster.fr
Rue Clémenceau Eglise Saint-Louis Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 70 64 95 veto.hillen@wanadoo.fr
English :
Classical concert: Heandel and Vivaldi, including the famous Gloria. Conductor Hervé Besson, l’ensemble instrumental des Volcans, 2 soloists and 85 choristers. Tickets at www.ticketmaster.fr
German :
Klassisches Konzert: Heandel und Vivaldi, darunter das berühmte Gloria. Dirigent Hervé Besson, das Ensemble instrumental des Volcans, 2 sollicites und 85 Choristen. Tickets auf www.ticketmaster.fr
Italiano :
Concerto classico: Heandel e Vivaldi, compreso il famoso Gloria. Direttore Hervé Besson, l’Ensemble Instrumental des Volcans, 2 solisti e 85 coristi. Biglietti su www.ticketmaster.fr
Espanol :
Concierto clásico: Heandel y Vivaldi, incluyendo el famoso Gloria. Director Hervé Besson, el Ensemble Instrumental des Volcans, 2 solistas y 85 coristas. Entradas en www.ticketmaster.fr
