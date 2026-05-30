Gloria des Fiertés au Macadam Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 07:00 –

Gratuit : non De 10 à 20 € Adulte

Quand le jour se lève, le dancefloor devient arc-en-ciel. Les paillettes ruissellent sur les peaux, les corps vibrent, et la fête déborde de couleurs.Icônes scintillantes, les silhouettes s’habillent de paillettes et de grâce, mi-douceur, mi-chaos, entièrement incandescent·es.À Gloria, chaque identité se célèbre.Stand Nosig???? La prog de la soirée

Nantes 44100

http://www.macadam-nantes.fr



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