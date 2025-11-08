GLORIA en Concert Théâtre du Rond Point Valréas

GLORIA en Concert Théâtre du Rond Point Valréas samedi 8 novembre 2025.

GLORIA en Concert

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 8 EUR

Tarif réduit

Date et horaire :

Début : 2025-11-08 20:45:00

fin : 2025-11-08 22:15:00

Date(s) :

2025-11-08

En 2024 les membres de Gloria se sont une nouvelle fois rassemblés pour composer et mettre au monde leur 3ème album.

Partenariat TRP LA CIGALE

.

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

English :

In 2024, the members of Gloria got together once again to compose and release their 3rd album.

TRP LA CIGALE partnership

German :

Im Jahr 2024 haben sich die Mitglieder von Gloria erneut zusammengefunden, um ihr drittes Album zu komponieren und auf die Welt zu bringen.

TRP-Partnerschaft LA CIGALE

Italiano :

Nel 2024, i membri di Gloria si riuniscono nuovamente per comporre e pubblicare il loro terzo album.

TRP Collaborazione con LA CIGALE

Espanol :

En 2024, los miembros de Gloria vuelven a reunirse para componer y publicar su 3er álbum.

Colaboración TRP LA CIGALE

