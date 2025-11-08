GLORIA en Concert Théâtre du Rond Point Valréas
GLORIA en Concert Théâtre du Rond Point Valréas samedi 8 novembre 2025.
GLORIA en Concert
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:45:00
fin : 2025-11-08 22:15:00
Date(s) :
2025-11-08
En 2024 les membres de Gloria se sont une nouvelle fois rassemblés pour composer et mettre au monde leur 3ème album.
Partenariat TRP LA CIGALE
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
English :
In 2024, the members of Gloria got together once again to compose and release their 3rd album.
TRP LA CIGALE partnership
German :
Im Jahr 2024 haben sich die Mitglieder von Gloria erneut zusammengefunden, um ihr drittes Album zu komponieren und auf die Welt zu bringen.
TRP-Partnerschaft LA CIGALE
Italiano :
Nel 2024, i membri di Gloria si riuniscono nuovamente per comporre e pubblicare il loro terzo album.
TRP Collaborazione con LA CIGALE
Espanol :
En 2024, los miembros de Gloria vuelven a reunirse para componer y publicar su 3er álbum.
Colaboración TRP LA CIGALE
