Gloria Vivaldi Salle des tourelles Fontaine-le-Bourg
Gloria Vivaldi Salle des tourelles Fontaine-le-Bourg samedi 9 mai 2026.
Fontaine-le-Bourg
Gloria Vivaldi
Salle des tourelles D151 Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Le samedi 9 mai à 20h30, le commune de Fontaine-le-Bourg vous invite à passer une soirée musicale avec les Choeur de Rouen-Métropole, la Chorale Cassiopée et l’orchestre de la petite Focale.
A la Salle des tourelles, 70 choristes interpréterons le Gloria en ré majeur ainsi que le Béatus Virde de Vivaldi.
Réservation sur HelloAsso. .
Salle des tourelles D151 Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 67 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gloria Vivaldi
L’événement Gloria Vivaldi Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Fontaine-le-Bourg (Seine-Maritime)
- Marché aux plants Route du Cailly Fontaine-le-Bourg 25 avril 2026
- Bourguifon’Trail 2026 Fontaine-le-Bourg 14 juin 2026
- Le Rouen Gravel Tour Fontaine-le-Bourg 6 septembre 2026