Gloria Vivaldi Salle des tourelles Fontaine-le-Bourg

Fontaine-le-Bourg

Gloria Vivaldi

Salle des tourelles D151 Fontaine-le-Bourg Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Le samedi 9 mai à 20h30, le commune de Fontaine-le-Bourg vous invite à passer une soirée musicale avec les Choeur de Rouen-Métropole, la Chorale Cassiopée et l’orchestre de la petite Focale.

A la Salle des tourelles, 70 choristes interpréterons le Gloria en ré majeur ainsi que le Béatus Virde de Vivaldi.

Réservation sur HelloAsso. .

Salle des tourelles D151 Fontaine-le-Bourg 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 67 37

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English : Gloria Vivaldi

L’événement Gloria Vivaldi Fontaine-le-Bourg a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin