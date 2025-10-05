Gloriosa Festival de Lanvellec Plouaret

Ce concert met à l’honneur trois femmes Sainte Cécile, Suzanne et Marie-Madeleine. Elles sont ici mises en musique par Marc-Antoine Charpentier, Henry Du Mont et Elisabeth Jacquet de la Guerre. Claveciniste brillante et remarquée, celle-ci compose dans tous les genres, sonates, cantates, opéras. Comme celle de Charpentier, sa musique allie la rigueur française à l’expressivité italienne. Quant à Henry Du Mont, organiste et maître de musique de la Reine, connu pour ses grands motets, son œuvre essentiellement sacrée est elle aussi fortement imprégnée d’influences italiennes. Un jeune ensemble et une soprano à découvrir. .

