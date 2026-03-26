Glovie Chaumont
Glovie Chaumont mercredi 6 mai 2026.
Glovie
Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Tout public
Une fable futuriste pour se rapprocher. Glovie a 10 ans et vit à contretemps. Quand le monde s’endort, Glovie s’anime, invente un monde parallèle. Dans la chambre d’hôtel occupée avec sa mère, surgissent des créatures étranges, des néons vacillants et un veilleur silencieux. Mais Glovie, c’est surtout une fable sur l’enfance, les origines, l’identité. Un voyage poétique et pop dans l’imaginaire d’un enfant qui rêve d’échapper à sa condition pour conquérir le ciel. Un spectacle aux allures de film de science-fiction, débordant de tendresse et de couleurs. Une odyssée de la nuit portée par trois interprètes et une scénographie éclatante.
Spectacle d’1h15
A partir de 8 ans
Texte Julie Ménard
Mise en scène Aurélie Van Den Daele
Avec Mara Bijeljac, Camille Falbriard en alternance avec Antoine Chicaud, Sidney Ali Mehelleb en alternance avec Grégory Fernandes
Collaboration artistique et ensemblier Grégory Fernandes
Dispositif scénique et lumière Julien Dubuc
Création sonore Grégoire Durrande
Création musicale Romain Tiriakian
Voix lyrique Pauline Colon
Costumes Elisabeth Cerqueira assistée de Maialen Arestegui
Stagiaires costumes Léana Bataille, Camille Blin et Clara Fourny
Construction décor César Chaussignand, Quentin Chamay et Victor Veyron
Régie générale Arthur Petit .
Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Glovie Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont
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