Glovie

Le Nouveau Relax Chaumont Haute-Marne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Tout public

Une fable futuriste pour se rapprocher. Glovie a 10 ans et vit à contretemps. Quand le monde s’endort, Glovie s’anime, invente un monde parallèle. Dans la chambre d’hôtel occupée avec sa mère, surgissent des créatures étranges, des néons vacillants et un veilleur silencieux. Mais Glovie, c’est surtout une fable sur l’enfance, les origines, l’identité. Un voyage poétique et pop dans l’imaginaire d’un enfant qui rêve d’échapper à sa condition pour conquérir le ciel. Un spectacle aux allures de film de science-fiction, débordant de tendresse et de couleurs. Une odyssée de la nuit portée par trois interprètes et une scénographie éclatante.

Spectacle d’1h15

A partir de 8 ans

Texte Julie Ménard

Mise en scène Aurélie Van Den Daele

Avec Mara Bijeljac, Camille Falbriard en alternance avec Antoine Chicaud, Sidney Ali Mehelleb en alternance avec Grégory Fernandes

Collaboration artistique et ensemblier Grégory Fernandes

Dispositif scénique et lumière Julien Dubuc

Création sonore Grégoire Durrande

Création musicale Romain Tiriakian

Voix lyrique Pauline Colon

Costumes Elisabeth Cerqueira assistée de Maialen Arestegui

Stagiaires costumes Léana Bataille, Camille Blin et Clara Fourny

Construction décor César Chaussignand, Quentin Chamay et Victor Veyron

Régie générale Arthur Petit .

Le Nouveau Relax Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Glovie Chaumont a été mis à jour le 2026-03-24 par Antenne de Chaumont