GLOW ! AUDREY DERO & ORIANE VARAK Mayenne

GLOW ! AUDREY DERO & ORIANE VARAK

Salle communale Mayenne Mayenne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Le Kiosque vous présente Glow !, à la salle communale de La Haie Traversaine.

Quelque part sur une planète, vit Caniche Royal qui aime ce qui brille intensément, comme son idole, Shine. Il occupe toutes ses journées à essayer de lui ressembler. Mais rien n’y fait il ne brille pas. Il est désespéré. Il perd sa joie de vivre et surtout, sa capacité à voir la beauté de son quotidien.

Un jour pourtant, l’inattendu se produit. Un être venu d’une autre planète débarque. Caniche Royal lèvera-t-il assez le museau pour le voir ? Saura-t-il sentir le glow ? Pourra-t-il ré-enchanter son regard au contact de cette étrange créature aux allures de patate cosmique ?

Création & Jeu Audrey Dero & Oriane Varak, création lumière & direction technique Jef Philips, musique Guillaume Le Boisselier, collaboration à la mise en scène Karolien Verlinden, costumes & accessoires Leentje Kerremans, scénographie Giovanni Vanhoenacker, dramaturgie Mieke Versyp, regard artistique complice Sarah Yu Zeebroek, coaching physique Gordon Wilson, coaching marionnettes France Everard, supports photographiques & créations

visuelles Denis Gysen, régie générale Jef Philips, Julie Debaene & Korneel Moreaux, diffusion Pierre Ronti Mes Idées Fixes

Tout public dès 6 ans Durée 45min .

Salle communale Mayenne 53300 Mayenne

English :

Le Kiosque presents Glow! at the Salle Communale in La Haie Traversaine.

