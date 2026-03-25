GLOW UP TON MORAL MVAC – Maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement Paris

Rejoignez nous pour une soirée dédiée à la santé mentale, où information, sensibilisation et célébration s’entremêlent.

Au programme :

– Un atelier écriture et lecture présenté par la Compagnie à l’Affut

– Présentation d’un nouvel outil développé par la CPAM : « le bienêtrethomètre » ainsi que l’application encore peu connue intitulée « jardin mental« . Bien entendu un stand informatif sera présent pour répondre à toutes questions surl’accès aux droits

– Nightline, en partenariat avec le PSYCOM, proposera un atelier « déconstruis-moi » qui permet une réflexion sur la déconstruction des stéréotypes des troubles psychiques. Un jeu de questions avec des cartes ressources et une activité autour d’un « journal de la gratitude »

– L’association Rock It fera une démonstration de Rock, « Line Dance ».

– Une initiation à la sophrologie

– Une initiation Dramathérapie : proposer une histoire par rapport à une carte. Ceux qui veulent pourront également mettre en image cette histoire en mettant les autres participants en statues. Les participants seront invités à partager leurs ressentis et émotions par rapport à cet exercice. On utilise son imagination et son corps au service de l’expression d’un ressenti intérieur

– L’ARPE proposera deux ateliers ludiques, coopératifs et de réflexion : du dessin-thérapie et des échecs géants !

– Le plateau radio du CPA Oudiné, Mon Paris FM

– Un stand animé par le pôle santé mentale de la DSP

– Un stand de dépistage par Checkpoint

– L’association Facettes proposera un atelier « aide ton pote » qui favorise le lien social et qui permet d’identifier les signaux faibles

– Atelier du CRIPS : agir pour la santé dans sa globalité !

– Projection du reportage « Santé mentale : des vies en jeu, un système absent » de Aboubacar Konté, de l’association Trop Atteint, un jeune accompagné par le CPA Oudiné, portant sur la santé mentale avec des témoignages touchants suivi d’une discussion avec le réalisateur.

Que vous veniez pour vous informer, échanger ou simplement vous amuser, cette soirée est l’occasion de prendre soin de vous et de vous exprimer en toute liberté !

Le thème de la prévention santé s’invite sous une lumière festive !

Le vendredi 03 avril 2026

de 17h00 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 30 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-03T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T17:00:00+02:00_2026-04-03T20:30:00+02:00

MVAC – Maison de la vie associative et citoyenne du 13e arrondissement 31, rue Bobillot 75013 Paris

https://mairie13.paris.fr/pages/glow-up-ton-moral-34154



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