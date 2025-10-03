Glowa Wilka Orkiestra Pesmes
Glowa Wilka Orkiestra Pesmes samedi 14 mars 2026.
Derrière ce nom un peu bizarre se retrouvent trois musiciens Bérengère (chant et piano), Florian (guitare, chœurs et stomp box) et Tristan (contrebasse).
Leur mission détourner le temps d’une soirée les plus grands standards du rock.
Pink Floyd version jazz manouche, Téléphone en mode blues ou encore Nirvana embarqué dans une valse… Saurez-vous les reconnaître ? C’est le défi que vous lance ce trio un peu étrange. .
Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com
