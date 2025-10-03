Glowa Wilka Orkiestra Pesmes

Glowa Wilka Orkiestra

Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Derrière ce nom un peu bizarre se retrouvent trois musiciens Bérengère (chant et piano), Florian (guitare, chœurs et stomp box) et Tristan (contrebasse).

Leur mission détourner le temps d’une soirée les plus grands standards du rock.

Pink Floyd version jazz manouche, Téléphone en mode blues ou encore Nirvana embarqué dans une valse… Saurez-vous les reconnaître ? C’est le défi que vous lance ce trio un peu étrange. .

Forges de Pesmes Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté forgespesmes@gmail.com

