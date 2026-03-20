Glowing,flaring, lurid, loud -Exposition personnelle de Yuyan Wang

18 rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Exposition collective. Visite commentée le samedi et dimanche à 15h.

Articulée autour de sa pratique du film et de la collecte d’images, l’exposition de Yuyan Wang dissèque la matière première du cinéma la lumière artificielle.

Intitulée Glowing, flaring, lurid, loud (Brillant, éclatatn, criard, bruyant), d’après un vers de Derk Jarman, elle met en jeu la matérialité des images et l’action de la lumière sur nos sens et notre perception du temps.

L’exposition personnelle de Rafael Moreno the World se déroulera en parallèle. 0 .

18 rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 82 59 a.aupetit@cracalsace.com

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English :

Group exhibition. Guided tour on Saturday and Sunday at 3pm.

L’événement Glowing,flaring, lurid, loud -Exposition personnelle de Yuyan Wang Altkirch a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de tourisme du Sundgau