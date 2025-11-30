GLUE TRIP La Petite Halle Paris

Avec trois albums à son actif et des tubes viraux tels que « Elbow Pain » (17 millions de vues sur YouTube) et « La Edad del Futuro », Glue Trip est devenu une référence de la musique psychédélique brésilienne contemporaine au Brésil et dans le monde entier.

Glue Trip est un projet musical mené par le musicien brésilien Lucas Santa Cruz. Créé en 2013 comme projet d’enregistrement expérimental, il a été rapidement invité à se produire pour la première fois en live dans le cadre du projet Prata da Casa (SESC Pompeia).

Avec plusieurs tournées internationales à son actif, dont des concerts à guichets fermés à Londres et à Paris lors de sa dernière tournée, Glue Trip se construit une solide expérience et connaît une ascension régulière. Il s’impose comme l’un des projets musicaux les plus intéressants et innovants d’aujourd’hui en matière de musique psychédélique.

—————

LA PETITE HALLE, LIEU VIVANT AU CŒUR DE LA VILLETTE

La Petite Halle est un lieu hybride et chaleureux situé au cœur du Parc de la Villette, entre salle de concerts, restaurant-bar et espace de vie nocturne. Accessible, inclusif et ouvert à toutes les curiosités, elle défend une programmation éclectique portée par un socle jazz élargi. Un jazz comme ouverture, comme langage commun entre les musiques afro-descendantes : hip-hop, soul, électro, RnB… L’esprit ici est à la fusion, à la mixité, la recherche sonore et à la liberté artistique. Véritable laboratoire pour musiciens, la Petite Halle accueille aussi bien des jeunes talents que des figures cultes, dans une volonté affirmée de rendre la culture vivante et exigeante accessible au plus grand nombre.

ACCÈS

La Petite Halle – Parc de la Villette

211 Avenue Jean Jaurès, Paris 19ᵉ

M(5) : Porte de Pantin

T(3B) : Porte de Pantin

RER(E) : Pantin

VÉLIB : Porte de Pantin

Accès PMR : via la Cité de la Musique

️ TARIFS :

Abonné.e.es : 10€

Préventes : 12€

Sur place : 15€

Gratuit pour les -12 ans (sur présentation d’une pièce d’identité).

Gratuit pour les détenteur·ices d’un billet pour un spectacle / concert / événement du Parc de la Villette le soir même, dans la limite des places disponibles.

⚠️ MÊME SI L’ÉVÉNEMENT EST COMPLET SUR SHOTGUN, UN QUOTA DE PLACES EST TOUJOURS DISPONIBLE SUR PLACE.

Venez tôt !

RESPECT & INCLUSIVITÉ

Aucun comportement discriminatoire ne sera toléré : racisme, sexisme, homophobie, transphobie, harcèlement.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 20h00 à 00h00

payant Préventes : 12 EUR Tout public.

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo