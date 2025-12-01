Glugg & Kerta à la rescousse du Père Noël Troyes

Glugg & Kerta à la rescousse du Père Noël

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Sans lui, il n’y aura pas de tournée de Noël ! Kerta, lutine sérieuse et courageuse se donne pour mission de retrouver Rudolph. Elle sera accompagnée par Glugg, un lutin farceur et maladroit. Tout les oppose mais ils devront se serrer les coudes dans cette aventure féérique ! Les deux compagnons retrouveront-ils Rudolph à temps pour la tournée de Noël ?



Viens rejoindre cette mission interactive pour le découvrir !



Glugg et Kerta, un duo humoristique de lutins pour petits et grands ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

