Glyders en concert (côté Records) Supersonic Records Paris dimanche 26 avril 2026.

Take Me Out présente… Glyders en concert !

Pour les fans de The Brian Jonestown Massacre, Thee Oh Sees & Night Beats

GLYDERS (psych rock · Chicago, USA)

Formé à Chicago par le couple Josh Condon et Eliza Weber, Glyders produit un rock & roll minimaliste-maximaliste empreint d’un mystère nocturne, se démarquant des groupes de roadhouse rigoureux avec des sons qui revisitent et transforment leurs inspirations classiques. Rejoints par Joe Seger à la batterie, Glyders propose un style mélancolique, à la fois doux et nerveux, entraînant et profond – un voyage multicolore au rythme incessant de l’étrangeté américaine.

Leur deuxième album, « Forever », est sorti le 21 novembre 2025 sur le label Drag City : l’esprit de Forever est vif et intense, ses nerfs grondant de joie collective alors que le trio puissant des Glyders, engagé « pour la vie », se plonge profondément dans son propre univers. Mélangeant des jams éprouvés sur la route, Forever frappe avec l’énergie d’un premier album – ce qu’il est en quelque sorte, maintenant que les fondateurs Josh et Eliza ont rencontré leur véritable alter ego, l’implacable batteur Joe Seger. Forever commence maintenant !

ÉCOUTER

https://glyders.lnk.to/forever

REGARDER

https://shorturl.at/JGVbd

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Le trio de Chicago Glyders vient de sortir son nouvel album, « Forever », qui déploie un rock’n’roll empreint d’un mystère nocturne, mélancolique, doux et nerveux, un véritable voyage multicolore.
Le dimanche 26 avril 2026
de 19h00 à 22h30
payant

De 15,97 à 19 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet  75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
