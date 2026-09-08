GMG trio Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement
samedi 17 octobre 2026 · Roll'Studio · Marseille 2e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 2e Arrondissement
GMG trio
Samedi 17 octobre 2026 à partir de 19h30.
Ouverture des portes à 19h. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Les artistes :
Eric MERIDIANO – Piano, compositions
Fabien GIACCHI – Contrebasse
Sylvain GHIO – Batterie
Des créations qui sont autant d’hommages et de révérences non-cachées aux maîtres du jazz pimentées aux influences des musiques du monde.
De Duke à Monk, de Louis Armstrong à Ornette Coleman, de l’Amérique à l’Afrique, l’ancrage profond de Giacchi-Meridiano dans les racines de cet art est sublimé par le jeu étourdissant de Ghio.
D’une palette d’expression hors norme, du doux balancement au swing ravageur, de la sérénité apaisante au bouillonnement frénétique : que peut émerger de cette rencontre ? Rien de moins que de l’excitation, de la surprise, de l’exaltation, du mouvement, du vivant ; enfin, de la joie constamment renouvelée. .
Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr
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English :
The Artists:
Eric MERIDIANO – Piano, compositions
Fabien GIACCHI – Double bass
Sylvain GHIO – Drums
L’événement GMG trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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