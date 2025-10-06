GNAWA DIFFUSION – CENTRE CHARLIE CHAPLIN Vaulx En Velin

GNAWA DIFFUSION Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Mené par le combattif Amazigh, fils du célèbre écrivain algérien Yacine Kateb, Gnawa Diffusion tisse depuis plus de 30 ans un savant patchwork musical fusionnant les rythmes traditionnels d’Afrique du Nord (musique berbère, kabyle, gnawa, chaâbi, raï) aux vibrations contemporaines du rock, reggae, jazz et hip-hop.Portés par des textes incisifs, chantés en arabe, tamazight et français, leurs concerts sont des explosions d’énergie salvatrice, de partage intense et d’engagement pour dénoncer les inégalités et déterminismes sociaux.Leur musique transcende les frontières, souffle un vent rassembleur, chante l’exil et les luttes, la liberté et la paix. Portés par une ferveur contagieuse et un esprit résolument universel, ces bêtes de scène galvanisent les foules et rendent, avec conscience, le monde plus léger.

CENTRE CHARLIE CHAPLIN . 69120 Vaulx En Velin 69