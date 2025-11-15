GNAWA DIFFUSION – L’ODEON Tremblay En France

GNAWA DIFFUSION Début : 2025-11-15 à 20:30. Tarif : – euros.

Gnawa Diffusion est un groupe musical algérien, fondé en 1992 à Grenoble en France, par Amazigh Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine.Un guembri, des kerkabs, instruments du terroir maghrébo-africain, la transe des Gnawas (esclaves africains déportés), gospel maghrébin qui de souffrance devient libération, doté d’un humour qui épingle tous les «tordus» de la planète, des sonorités mêlant le traditionnel au moderne, allant du Gnawi au Rock en passant par le Rap, le Reggae, le Blues, le Jazz et le Chaabi.Ensemble, Amazigh et son groupe sillonnent le monde et incarne le symbole de toute une génération. Dans ses textes, écrits en trois langues (arabe, français et anglais), il revendique la liberté, l’amour, la paix et se bat contre l’obscurantisme et l’impérialisme.C’est une véritable bête de scène qui fait vibrer les corps et les cœurs. Et avec sa verve intacte et son franc-parler il saisit chaque occasion pour un échange et une discussion avec le public, toujours sur le fil du rasoir.Première Partie : HOCINE BENAMEURSavant mélange de musique électronique et oriental, de performance instrumentale où modernité et répertoires traditionnels se côtoient. Un son et une ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles.BAR & FOODTRUCK // Concert debout

L’ODEON PLACE DU BICENTENAIRE 93290 Tremblay En France 93