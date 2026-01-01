Go ! Go ! Dance Floor ! Uzerche

Go ! Go ! Dance Floor !

Cour Jean Jaurès Uzerche Corrèze

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Go ! Go ! Dancefloor 5. Dj set féminin.

Ambianceuses de compèt ou DJ des familles, Go! Go! Dancefloor invite les meufs aux platines pour la transe absolue, la danse ultime.

Selecta pointue, danse libre et esprit ouvert, pose ton verre et saute en l’air.

Restauration sur place avec Le dos de la baleine .

Prix libre. .

Cour Jean Jaurès Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

