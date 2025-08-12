GO ! Haguenau

GO ! Haguenau samedi 24 janvier 2026.

GO !

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 17:35:00

2026-01-24

GO ! c’est un jeu entre deux personnes qui se rencontrent, se cherchent et se défient à travers une chorégraphie martiale. À chaque nouvelle partie, ils apprennent à se connaître, se contrôler, se dépasser. Chacun apprend de l’autre, de ses forces et de ses limites sans qu’il n’y ait jamais de gagnant ou de perdant car l’adversaire est avant tout un partenaire de jeu à respecter si on veut pouvoir continuer de jouer.

GO ! est à la croisée de la danse contemporaine, des arts martiaux et numériques, où dans une chorégraphie imprégnée de la pratique martiale des deux danseurs, ces univers se rencontrent et s’entremêlent pour créer un duo qui allie humour, précision du geste et beauté du mouvement. .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 54 relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

GO! is a game between two people who meet, seek and challenge each other through martial choreography.

German :

GO! ist ein Spiel zwischen zwei Menschen, die sich durch eine martialische Choreografie begegnen, suchen und herausfordern.

Italiano :

GO! è un gioco tra due persone che si incontrano, si cercano e si sfidano attraverso una coreografia marziale.

Espanol :

GO! es un juego entre dos personas que se conocen, se buscan y se retan mediante coreografías marciales.

