Go Invest 2025 c’est parti ! Roazhon Park Rennes Jeudi 6 novembre, 09h00 Ille-et-Vilaine

La 26ᵉ édition de Go Invest aura lieu le jeudi 6 novembre 2025, de 9h à 14h, au Roazhon Park à Rennes.

Cet événement, coorganisé par les 7 Technopoles Bretagne et Bpifrance, avec le soutien de la Région Bretagne, est une ½ journée dédiée aux rencontres one-to-one entre startups innovantes en recherche de fonds et investisseurs en quête de projets à financer.

Go Invest est réservé aux dirigeants d’entreprises innovantes en recherche de financement et aux investisseurs.

Roazhon Park 111 Rue de Lorient, 35000 Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine