GO WEST BUSTER KEATON ENSEMBLE ZOOPHONIC Montarnaud

GO WEST BUSTER KEATON ENSEMBLE ZOOPHONIC

Salle des fêtes Montarnaud Hérault

ZoOphoniC c’est deux musiciens, une guitare électrique, une batterie et un véritable laboratoire de sons et de machines. Sur le film Go West, grand classique du cinéma muet, ils proposent un habillage sonore de l’œuvre, entre effluves post-rock, montées en puissance électro et travail de bruitage. Une expérience immersive avec la complicité des élèves de l’orchestre. .

Salle des fêtes Montarnaud 34570 Hérault Occitanie

English :

ZoOphoniC is two musicians, an electric guitar, drums and a veritable laboratory of sounds and machines.

