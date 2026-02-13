GOD IS AN ASTRONAUT en concert, L’Aéronef, Lille

GOD IS AN ASTRONAUT en concert Mardi 31 mars, 20h00 L’Aéronef Nord

8 € / 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00

Fin : 2026-03-31T20:00:00+02:00 – 2026-03-31T23:00:00+02:00

Fondé par les frères Niels et Torsten Kinsella en 2002, GOD IS AN ASTRONAUT figure parmi les groupes qui comptent dans la galaxie rock instrumental et expérimental. Avec le batteur Lloyd Hanney, le trio a conçu un voyage psyché krautrock, un espace sonore ouvert au(x) monde(s). Ici ou ailleurs, hier et demain, un possible lien.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Avec God Is An Astronaut, une plongée post-rock chargée d’émotions.

DR