GOD IS AN ASTRONAUT – LA RAYONNE Villeurbanne mardi 14 octobre 2025.

GOD IS AN ASTRONAUT Début : 2025-10-14 à 19:00. Tarif : – euros.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Vedettes, présente :GOD IS AN ASTRONAUT revient à Lyon pour vous embarquer dans un voyage captivant ! Le trio irlandais de Post-Rock atmosphérique, qui a récemment sorti son nouvel album “Embers”, sera sur la scène de La Rayonne mardi 14 octobre 2025. En première partie, la violoncelliste londonienne JO QUAIL vous fera franchir les frontières entre les genres lors d’une excursion en terres sauvages !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69