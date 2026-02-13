Godron avec des yeux d’enfants, Jardin Dominique-Alexandre Godron, Nancy

Godron avec des yeux d’enfants Vendredi 5 juin, 09h00 Jardin Dominique-Alexandre Godron Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Quoi de mieux qu’un jardin en ville pour connecter les enfants au vivant ? Le jardin Dominique Alexandre Gordon, à travers ses différents espaces : potager, verger, arbres remarquables, prairies de vivaces, offre mille expériences de nature.

Les enfants des écoles de Nancy découvriront ce jardin à travers le sens de la vue : Shinrin Yoku, rallye nature, croquis de jardin…

Jardin Dominique-Alexandre Godron 36 rue Sainte-Catherine, 54000 Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383365904 http://www.mairie-nancy.fr Premier jardin botanique de Nancy, fondé en 1758, il conserve un micocoulier de Provence, un arbre aux quarante écus pleureur, et autre copalme d’Orient. Il présente également des collections de plantes vivaces et de plantes annuelles utilisées pour le fleurissement communal. Il décline une thématique particulière chaque année avec, en 2014, « Le latin au jardin ». Parking payant Ile de Corse à 20m, stationnement payant sur Sainte Catherine, ligne K ou ligne 19, arrêt Sainte Catherine

©Ville de Nancy