Goélette O’Remington Port Canto Cannes

sur inscription par mail erickleclerc8@gmail.com

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visites commentées SAMEDI (10h-12h / 14h-17h et DIMANCHE (10h-12h / 14h-16h), dix personnes par groupe.

Visite du pont et des cabines intérieures, dont celle de l’armateur, avec découverte des vitraux, des sculptures sur bois, ainsi que le récit de l’histoire de cette goélette datant de 1946, autrefois propriété de Lord Remington. Un bateau classé d’intérêt patrimonial.

Réservation obligatoire : erickleclerc8@gmail.com

Lignes de bus : 8, bus circuit patrimonial

Goélette O’Remington

©DR