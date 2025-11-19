GOGAIN – LE BAZAR CULTUREL Cernay-La-Ville

LE CONTE DE MALASIA Début : 2025-11-19 à 11:00. Tarif : – euros.

Créatures magiques et êtres humains vivaient en paisible harmonie sur les terres de Malasia, jusqu’à ce qu’une terrible tempête s’abatte sur tout le Royaume. Depuis ce moment, la magie a complètement disparu, jusque dans la mémoire de ses habitants, les gens ont cessé de sourire.Tout le monde, sauf Stella, la princesse de Malasia, née le soir de la tempête. Convaincue qu’il manque quelque chose à son monde, Stella quitte son château et part à la recherche de la vérité. Sur sa route, à travers la forêt, elle croisera différentes créatures, qui l’aideront à percer le mystère de Malasia… Et qui sait, peut-être, à rendre au Royaume sa magie !

LE BAZAR CULTUREL 6 RUE DE LA FERME 78720 Cernay-La-Ville 78