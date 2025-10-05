GOGO PENGUIN 1ERE PARTIE DAUDI MATSIKO – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

GOGO PENGUIN 1ERE PARTIE DAUDI MATSIKO Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Trio originaire de Manchester, nourri d’influences jazz, classiques et électroniques, GoGo Penguin se révèle à son meilleur niveau dans un nouveau concert percutant. Tout y est : des rythmes imprévisibles, des mélodies contagieuses au piano, la puissance de la basse et des riffs très entraînants.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66