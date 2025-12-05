GOGO PENGUIN + DAUDI MATSIKO ELMEDIATOR Perpignan

GOGO PENGUIN + DAUDI MATSIKO

ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-31 20:30:00

2026-01-31

Au Mediator, GoGo Penguin se révèle à son meilleur niveau dans un nouveau concert percutant. Tout y est des rythmes imprévisibles, des mélodies contagieuses au piano, la puissance de la basse et des riffs très entraînants.

ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org

English :

At the Mediator, GoGo Penguin reveal themselves at their very best in another hard-hitting concert. It’s all there: unpredictable rhythms, infectious piano melodies, powerful bass and catchy riffs.

