GOGO PENGUIN + DAUDI MATSIKO ELMEDIATOR Perpignan samedi 31 janvier 2026.
ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 25
2026-01-31 20:30:00
2026-01-31
Au Mediator, GoGo Penguin se révèle à son meilleur niveau dans un nouveau concert percutant. Tout y est des rythmes imprévisibles, des mélodies contagieuses au piano, la puissance de la basse et des riffs très entraînants.
ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
At the Mediator, GoGo Penguin reveal themselves at their very best in another hard-hitting concert. It’s all there: unpredictable rhythms, infectious piano melodies, powerful bass and catchy riffs.
