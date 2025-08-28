Gogojuice SUPERSONIC Paris

Gogojuice SUPERSONIC Paris jeudi 28 août 2025.

GOGOJUICE (22h30)

(Post pop punk – Rouen FR)

Originaire de Rouen, Gogojuice s’impose comme l’un des groupes les plus excitants de la nouvelle scène normande.

Il suffit de se plonger dans leur bibliothèque musicale pour s’apercevoir que ce quatuor, qu’importe l’époque ou le style, jongle entre chacune de leurs influences pour nous offrir un post-pop-punk aussi envoûtant que électrifiant.

Forts de leur expérience scénique, ils insufflent un esprit de fête incontrôlable à leur live à coups de refrain pop, de rythmes tranchants, et de guitares hurlantes.

Avec deux premiers EP’s à leur actif, le groupe a sorti son 1er album le 21 mars 2025 « Rewind The Afterparty ».

Le groupe ne craint ni le volume, ni les déhanchés. Entre la présence intrigante d’un mannequin sur scène et des vidéoprojections de trafic urbain vintage qui renforcent leur dimension psyché, Gogojuice ne manque pas d’idées pour marquer les esprits.

Encore jeune sur la scène, le groupe dégage déjà une singularité qui laisse peu de doute : ils sont faits pour durer.

Les 3 influences : The Strokes, Sonic Youth et Viagra Boys

https://gogojuiceband.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@gogojuice/videos

La suite de la programmation arrive très vite !

Jeudi 28 Août 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Strokes, Sonic Youth & Pulp.

Le jeudi 28 août 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo