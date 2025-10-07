GOGOL BORDELLO – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

GOGOL BORDELLO – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mardi 7 octobre 2025.

GOGOL BORDELLO Début : 2025-10-07 à 19:30. Tarif : – euros.

La SAS (L-R-21-3557/L-R-21-3559) en accord avec Radical Production présente GOGOL BORDELLODepuis 1999, le groupe punk international Gogol Bordello, mené par le frontman ukrainien Eugene Hütz, électrise les salles avec une énergie capable d’alimenter toute une ville. Leur dernier album, Solidaritine, ne fait pas exception, revenant à leurs racines hardcore. Passionné de punk depuis son enfance en Ukraine, Hütz a finalement trouvé son véritable foyer dans le Lower East Side de New York à la fin des années 90. Il y a assisté à des concerts avant de se produire au mythique CBGB. Squattant chez des amis et jouant des sets acoustiques dans les bars ukrainiens de New York, son groupe s’est progressivement transformé en un collectif multiculturel de huit musiciens, mêlant traditions orientales, occidentales et latines. Depuis, le groupe a enflammé les scènes du monde entier aux côtés de System of a Down, Primus, Rancid, Dropkick Murphys, a enregistré des duos avec Regina Spektor et travaillé avec des légendes comme Rick Rubin, Steve Albini et, bientôt, Nic Launay.Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie.lasas@gmail.com

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69