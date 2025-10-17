Gogol Bordello STEREOLUX Nantes

Gogol Bordello STEREOLUX Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Gogol Bordello Vendredi 17 octobre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique

Formé en 1999 par le génial Eugene Hutz qui a fui l’Ukraine après Tchernobyl, ces New-Yorkais·es sont une grenade punk dégoupillée dans l’univers gypsy, avec des touches flamencas, métal et dub. Des insurgé·es sonores qui mélangent les genres et abolissent les frontières dans un esprit ultra festif.

La venue du groupe Bob Vylan, programmé initialement en 1ère partie, est annulée sur l’ensemble de la tournée.

STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

