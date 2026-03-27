GOIG DELS OUS Cabestany
GOIG DELS OUS Cabestany samedi 4 avril 2026.
GOIG DELS OUS
19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Cantique des oeufs avec la Chorale Els Cantaïres de la Fossella.
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19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07
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English :
Cantique des oeufs with the Els Cantaïres de la Fossella choir.
L’événement GOIG DELS OUS Cabestany a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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