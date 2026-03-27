GOIG DELS OUS

19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Cantique des oeufs avec la Chorale Els Cantaïres de la Fossella.

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19 Av. du 19 Mars 1962 Cabestany 66330 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 36 07

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English :

Cantique des oeufs with the Els Cantaïres de la Fossella choir.

L’événement GOIG DELS OUS Cabestany a été mis à jour le 2026-03-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME