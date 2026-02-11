GOIG DELS OUS Place de la République Saint-Cyprien

GOIG DELS OUS

Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Samedi 04 avril à 15h > L’esprit de Pâques s’invite sur la Place de la République !

À l’occasion des fêtes pascales, nous vous invitons à venir partager un moment inoubliable placé sous le signe de la convivialité et des traditions. Que vous soyez …

.

Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday, April 04 at 3pm > The spirit of Easter on Place de la République!

To celebrate Easter, we invite you to come and share an unforgettable moment of conviviality and tradition. Whether you’re …

L’événement GOIG DELS OUS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-11 par OT DE SAINT CYPRIEN