GOIGS DELS OUS

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Les goigs dels ous (joie des œufs) sont des chants catalans, pour la plupart, qui sont chantés dans les rues la veille de Pâques.

A partir de 10h30 | Rue Barri d’Avall, Placette d’Avall, Rue de la Place, la Place, Bd Jean Viar, Placette d’Amunt, Bar…

Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

The goigs dels ous (joy of eggs) are Catalan songs, mostly sung in the streets on Easter eve.

From 10:30 am | Rue Barri d?Avall, Placette d?Avall, Rue de la Place, la Place, Bd Jean Viar, Placette d?Amunt, Bar…

