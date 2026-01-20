GOIGS DELS OUS Canet-en-Roussillon
Place St Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-04 14:30:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
2026-04-04
Chants, paniers et omelette pascale vivez la tradition catalane des Goigs dels Ous à Canet-Village !
Place St Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 03 86 lesapcm@gmail.com
English :
Songs, baskets and an Easter omelette: experience the Catalan tradition of the Goigs dels Ous in Canet-Village!
