GOIGS DELS OUS

Place St Jacques Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Chants, paniers et omelette pascale vivez la tradition catalane des Goigs dels Ous à Canet-Village !

.

Place St Jacques Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 03 86 lesapcm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Songs, baskets and an Easter omelette: experience the Catalan tradition of the Goigs dels Ous in Canet-Village!

L’événement GOIGS DELS OUS Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-01-20 par CANET TOURISME