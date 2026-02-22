GOIGS DELS OUS Saint-Génis-des-Fontaines

Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06

2026-04-04

Tradition festive et conviviale, profondément ancrée dans la culture catalane, qui mêle musique, partage et célébration du printemps.
Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33 

A festive, convivial tradition deeply rooted in Catalan culture, combining music, sharing and celebrating spring.

