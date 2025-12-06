GOJIRA – LE DOME MARSEILLE Marseille

GOJIRA Début : 2025-12-06 à 19:30. Tarif : – euros.

Gojira, le phénomène metal, qui a obtenu une reconnaissance à l’international en jouant dans les plus grands festivals et scènes du monde, revient en France pour une tournée exceptionnelle.Après leur passage mémorable et internationalement salué lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le groupe landais stupéfait le monde et assied sa notoriété de leader du metal français en décrochant son premier n°1 aux Etats-Unis avec « Méa Culpa (Ah ! Ça ira !) ».Depuis leur exposition sur la scène internationale avec leurs albumsFortitude ou Magma, Gojira repousse les frontières du metal. Leurs riffs puissants, mêlés à des rythmes complexes et des textes profondémentengagés sur l’environnement et l’humanité, captivent une communauté de fans en pleine croissance.Chaque album est une expérience immersive et chaque concert, une décharge d’adrénaline pure.Ne manquez pas Gojira à l’Accor Arena de Paris le 30 novembre 2025 et en tournée dans toute la France.

LE DOME MARSEILLE 48, avenue Saint Just 13004 Marseille 13