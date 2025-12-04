GOJIRA – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

GOJIRA Début : 2025-12-04 à 19:30. Tarif : – euros.

Les remboursements ne sont pas autorisés,( l’horaire est avancée de 30 minutes uniquement)FRANCE 2025Gojira, le phénomène metal, qui a obtenu une reconnaissance àl’international en jouant dans les plus grands festivals et scènes du monde,revient en France pour une tournée exceptionnelle.Après leur passage mémorable et internationalement salué lors de lacérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le groupe landaisstupéfait le monde et assied sa notoriété de leader du metal français endécrochant son premier n°1 aux Etats-Unis avec « Méa Culpa (Ah ! Ça ira !) ».Depuis leur exposition sur la scène internationale avec leurs albumsFortitude ou Magma, Gojira repousse les frontières du metal. Leurs riffspuissants, mêlés à des rythmes complexes et des textes profondémentengagés sur l’environnement et l’humanité, captivent une communauté defans en pleine croissance.Chaque album est une expérience immersive et chaque concert, unedécharge d’adrénaline pure.Ne manquez pas Gojira à l’Accor Arena de Paris le 30 novembre 2025 et entournée dans toute la France.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31