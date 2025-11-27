GOLDEN COAST FESTIVAL – PASS 3 JOURS – PASS 3 JOURS – PARC DE LA COMBE A LA SERPENT Corcelles Les Monts

GOLDEN COAST FESTIVAL – PASS 3 JOURS – PASS 3 JOURS Début : 2026-08-28 à 00:00. Tarif : – euros.

PASS 3 JOURS : Valable le 28, 29 et 30 aout 2026Golden Coast revient les 28, 29 et 30 août 2026 à Dijon, avec Aya Nakamura, Damso, Macklemore, PLK et beaucoup d’autres. Le rendez-vous incontournable du rap en France.FESTIVAL 100% RAP.GOLDEN COAST FESTIVAL- Vendredi 28/08/26 à 16H- Samedi 29/08/26 à 14H- Dimanche 30/08/26 à 14H-Vendredi 28 aout 2026 : Damso – Disiz – La Rvfleuze – Fianso – Ino Casablanca – Ebony – PartyOf2–Samedi 29 août 2026 : PLK- La Mano 1.9 – Naza- Nico Moreno – Sniper – Shayne–Dimanche 30 août 2026 : Macklemore – Aya Nakamura -Guy2Bezbar – Miki – Eve La Marka

PARC DE LA COMBE A LA SERPENT LES HAUTES PLATES 21160 Corcelles Les Monts 21