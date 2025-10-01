Golden Gamers Troyes

Golden Gamers Troyes mercredi 1 octobre 2025.

Golden Gamers

Salle multi-activité Marie-Louise Fautsch Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-01 17:00:00

Date(s) :

2025-10-01

L’occasion de venir supporter notre équipe Chapelaine se confronter aux équipes locales !



Cet événement festif se tiendra le 1er octobre, à la Salle multi-activité Marie-Louise Fautsch à Troyes.

La compétition se déroulera de 9h30 jusqu’à 17h00, et le public pourra venir encourager les équipes dès 14h00. .

Salle multi-activité Marie-Louise Fautsch Troyes 10000 Aube Grand Est

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Golden Gamers Troyes a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de Tourisme Troyes la Champagne