Golden Gamers Troyes

Golden Gamers
Salle multi-activité Marie-Louise Fautsch Troyes Aube
Début : 2025-10-01 09:30:00
fin : 2025-10-01 17:00:00
2025-10-01
L’occasion de venir supporter notre équipe Chapelaine se confronter aux équipes locales !
Cet événement festif se tiendra le 1er octobre, à la Salle multi-activité Marie-Louise Fautsch à Troyes.
La compétition se déroulera de 9h30 jusqu’à 17h00, et le public pourra venir encourager les équipes dès 14h00. .
