Jojo Festival 200 ans ! Champagne Joseph Perrier Châlons-en-Champagne

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12 11:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-12 2025-09-13 2025-09-14

Tout public

La maison Joseph Perrier fête ses 200 ans avec un événement festif, familial et ouvert à tous au sein de la propriété familiale du Domaine 1825 le JOJO FESTIVAL 200 ans !

Cet événement est organisé en partenariat avec la ville de Châlons-en-Champagne, qui accompagne la maison dans cette célébration historique ouverte à tous.

vendredi 12 septembre

DJ SET & OUVERTURE DU FESTIVAL

Venez faire pétiller votre week-end dès le vendredi soir !

18h00 minuit le parc du Domaine 1825 s’anime au rythme d’un DJ set festif.

Lumières, ambiance musicale et bulles de champagne pour lancer le festival dans une atmosphère joyeuse et conviviale.

Bar à Champagne dégustez nos cuvées emblématiques.

Stands gourmands une offre food variée pour toutes les envies.

Entrée libre Consommations sur place (payantes).

samedi 13 septembre

visite des caves, 10 ans Unesco & JOJO FIESTA

Une journée pour découvrir, s’émerveiller et faire la fête ensemble.

14h00 17h30 visites guidées des caves gallo-romaines

Partez à la découverte de 200 ans d’histoire à travers les caves historiques de la maison Joseph Perrier.

Départs toutes les 30 minutes | Visites gratuites (sur réservation) | Dégustation en fin de parcours (option payante).

16h00 17h00 conférence “10 ans de ma Champagne au Patrimoine mondial”

Il y a dix ans, une poignée de Champenois ont lancé un pari audacieux inscrire leurs coteaux, maisons et caves au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un rêve collectif qui s’est réalisé ! Conférence par Amandine Crépin, directrice de la Mission Coteaux Maisons et Caves.

Toute l’après-midi concert live de Hot Swing Orchestra

Une ambiance rétro et pétillante avec ce big band plein d’énergie.

19h00 minuit JOJO FIESTA

Place à la fête !

À la nuit tombée, le parc s’illumine et résonne des lives d’artistes, DJ set, saxo électro live, bulles et food trucks.

Concerts live & DJ set Bar à Champagne Restauration sur place

Une ambiance joyeuse et décontractée, jusqu’à minuit

22h00 spectacle de drones !

Un moment inattendu vous attend… Gardez les yeux grands ouverts !

dimanche 14 septembre

Un dimanche en famille

11h00 16h00 visites guidées de caves gallo-romaines à 11h00, 11h30, puis toutes les 30 minutes de 14h00 à 16h00.

(Re)découvrez le patrimoine unique de la maison Joseph Perrier.

Visites gratuites (sur réservation) | Dégustation en fin de parcours (option payante).

14h00 17h00 animations du CNAC Centre National des Arts du Cirque

Des artistes en liberté dans le parc du Domaine 1825 !

Acrobaties, jonglage et poésie aérienne le cirque contemporain investit le festival.

Une journée douce et conviviale pour conclure le JOJO FESTIVAL en beauté. .

Champagne Joseph Perrier 69 Avenue de Paris Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

