Goldi Théâtre de l’Oeuvre Marseille 1er Arrondissement

Goldi

Jeudi 5 mars 2026 à partir de 20h. Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Début : 2026-03-05 20:00:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Goldin’est pas un simple spectacle c’est une initiation à l’ésotérisme hip-hop, un jeu jubilatoire où l’absurde.

Un spectacle de Johny Seyx et de la Compagnie Superfluu, dans le cadre du festival L’Art Attrape.





Une conférence hip hop (très) sérieuse





Et si Boucle d’Or était à l’origine du gangsta rap ?

Et si Tupac et Pythagore partageaient le même secret géométrique ?





Avec Goldi, Johnny Seyx signe une fausse conférence érudite et délirante qui relie contes pour enfants, théorie du complot et culture hip-hop. À coups d’arguments “imparables”, de démonstrations absurdes et de musique, il construit un raisonnement aussi brillant qu’hilarant.



Seul en scène, l’auteur et comédien déploie une performance rythmée, entre stand-up, théâtre de rue et comédie musicale postmoderne. Derrière l’humour décapant affleure un regard malicieusement politique sur la culture populaire et nos manières de croire aux discours. .

Théâtre de l’Oeuvre 1 rue Mission de France Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 23 58 47 92 com@theatre-oeuvre.com

Goldin? is more than just a show: it’s an initiation into hip-hop esotericism, a jubilant game of the absurd.

