GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET Perpignan Cedex
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET Perpignan Cedex samedi 29 mai 2027.
GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN Début : 2027-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET PLACE ARMAND LANOUX 66001 Perpignan Cedex 66