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GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET Perpignan Cedex

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET Perpignan Cedex

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET Perpignan Cedex samedi 29 mai 2027.

Lieu : PALAIS DES CONGRES - AUDITORIUM CHARLES TRENET

Adresse : PLACE ARMAND LANOUX

Ville : 66001 Perpignan Cedex

Département : 66

Début : 2027-05-29

Fin : 2027-05-29

Heure de début : 20:00

GOLDMAN – 200 VOIX POUR UNE LEGENDE – GOLDMAN Début : 2027-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES – AUDITORIUM CHARLES TRENET PLACE ARMAND LANOUX 66001 Perpignan Cedex 66

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