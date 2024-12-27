Goldmen, concert 100% Goldman Zénith Limoges Métropole Limoges

Goldmen, concert 100% Goldman

Zénith Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 44 – 44 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-06

Après leur tournée événement qui a rassemblé des centaines de milliers de fans à travers la France, les Goldmen seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques Goldman à celui du trio Fredericks Goldman Jones.

Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les Goldmen vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones. Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .

Information & réservations auprès du Zénith de Limoges. .

Zénith Limoges Métropole 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55 info@zenithlimoges.com

