GOLDMEN CONCERT 100% GOLDMAN Reims Arena Reims
Marne
Tarif : 44 – 44 – EUR
Début : 2026-02-01 17:30:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Tout public
Actuellement en tournée événement, rassemblant des centaines de milliers de fans à travers la France, les GOLDMEN seront de retour en 2026 pour un nouveau show 100% tubes, de l’univers de Jean-Jacques GOLDMAN à celui du trio FREDERICKS GOLDMAN JONES.
Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique et avec Sabrina, la voix de Carole Frédéricks, les GOLDMEN vont continuer à écumer les scènes pour le 35ème anniversaire de la tournée Frédéricks Goldman Jones.
Revivez le temps d’une soirée le phénomène des années 1980 à 2000 où chacun peut fredonner ses refrains préférés de Jean-Jacques Goldman, mais aussi du trio, depuis Envole-moi en passant par A nos actes manqués ou encore Il suffira d’un signe .
Découvrez leur univers https://www.youtube.com/watch?v=xMaJngimFXU .
Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 77 44 44
